رئيس رياضة المعاقين: الأولاد بيعشقوا الرئيس السيسي

قالت المهندسة أمل صبحي، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي الرياضي للإعاقات الذهنية، إنها كانت تحضر لاحتفالية ذوي الاحتياجات الخاصة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 3 أشهر، متابعة: «أنا أملي كله إن يبقى في رعاية من الرئيس ونوعي الناس بالقضية وأنا فوجئت بحضور الرئيس السيسي اللي وضعنا في تحدي عشان نكون دائما قادرون باختلاف وكان هدفي الأول نعرف الناس بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة، وده اتعمل من 3 سنين، وشاركت فيه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي والسنة الثانية بدأنا نحارب التنمر وإصدار مادة قانون التنمر».

اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

وأضافت «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن كل ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحوا متواجدين ومنتشرين بالأماكن والشوارع، بعد أن كانوا منعزلين ولديهم رهبة اجتماعية.

عشق للسيسي

وأوضح رئيس الاتحاد المصري والإفريقي الرياضي للإعاقات الذهنية، أن البنت التي كانت مع الرئيس اليوم هي فريدة وهي طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وترعاها خالتها، مواصلة: «الأولاد بيعشقوا فخامة الرئيس، والرئيس نادى على الطفل عمر وقاله متعطيش وهو كان نفسه يتصور مع الرئيس السيسي وكان منهار، بقول للناس روحوا اتطوعوا التطوع بيخلي الإنسان يخد ثواب، ياريت الجميع يعلم أولاده التطوع، وفي كل بلاد العالم فيه ثقافة التطوع وده شئ مهم».

السسيسي يتفقد الساحة الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضي المصري لأصحاب القدرات الخاصة، خلال مشاركته في النسخة الثالثة من احتفالية «قادرون باختلاف»، بالإضافة إلى تفقده أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوي الهمم، كما التقى أعضاء أوركسترا النور والأمل.

الرئيس حريص على تحقيق متطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تفقد الرئيس لهذه الأنشطة، تأتي في إطار الحرص على متابعة تحقيق تطلعات ومتطلبات أبناء مصر من ذوي الهمم.

وأكد «السيسي» للقائمين على الفعاليات ولأبنائه من ذوي الهمم، أن الدولة بكل مؤسساتها تحرص على صقل مهاراتهم ورعايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، مؤكدًا أن حرصه على المشاركة في هذا التقليد السنوي الهام، يعكس اهتمامه الشخصي ببذل الجهد والعطاء مع الأسر وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية لتحقيق هذا الهدف النبيل.