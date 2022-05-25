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«معلومات الوزراء»: مصر تعزز من إنفاقها لتعزيز جودة حياة المواطنين في موازنة العام الجديد

كتب:

محمد مجدي
08:54 ص | الأربعاء 25 مايو 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «إنفوجرافيك» جديدًا يتناول الإنفاق الحكومي في الموازنة الجديدة على القطاعات الاجتماعية.

ووصلت مخصصات الدعم والبرامج الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه، بالإضافة إلى 310 مليارات جنيه لقطاع الصحة، و476 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي، و79 مليار جنيه للبحث العلمي.

بينما تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات بزيادة 38 مليار جنيه، و90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي لـ4 ملايين أسرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.