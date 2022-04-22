شعبة المواد الغذائية تطالب بصرف استعاضتين للبدالين لتوفير السلع التموينية

طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، وزارة التموين بمضاعفة الاستعاضة لبدالي التموين ومشروع جمعيتي وتوفير جميع السلع التموينية بالأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نظرًا لبداية الإجازة من يوم 30 أبريل.

صرف استعاضة يوم 28 أبريل

وأضاف «المنوفي»، أن البقالات التموينية بلغها أنه سيتم صرف استعاضة لها يوم 28 أبريل، قبل إجازة العيد، بينما سيتم صرف الاستعاضة الأخرى يوم 7 مايو، وطالب بحصول البقالات التموينية على الاستعاضتين يوم 28 أبريل لتتوفر السلع في الأسواق حتى تعود الشركات المنتجة للعمل من جديد يوم 7 مايو، أي بعد إجازة العيد.

وأوضح المنوفي أن استعاضة البقالات التموينية هي المبالغ المستحقة لهم من قبل الهيئات التموينية مقابل صرف السلع للمواطنين، مشيرًا أن صرف استعاضتين هو ما تم في عيد الفطر خلال العام الماضي.

أسعار الكعك في المجمعات الاستهلاكية

وفي سياق منفصل أعلن المنوفي، عن أسعار الكعك في المجمعات الاستهلاكية، حيث سجل سعر كيلو الكعك السادة 70 جنيها، وكعك بالملبن سجل 70 جنيها للكيلو، وكعك بالمكسرات 110 جنيهات للكيلو، والكعك المشكل عادي 70 جنيها للكيلو، وسجل سعر البيتي فور العادي 75 جنيها للكيلو، وبيني فور لوكس 100 جنيه للكيلو، وغريبه سادة 105 جنيهات للكيلو، وبيتي فور سابليه 100 جنيه، وبيتي فور لوكس 100 جنيه.

وسجل سعر الكعك المشكل عادي مغلف 120 جنيه للكيلو، وكعك مشكل بالمكسرات 200 جنيه «2 كيلو»، وكعك مشكل مكسرات كرتون مغلف 300 جنيه «3 كيلو»، وسجل سعر كيلو البسكويت 40 جنيها، كما يوجد الكعك بالأفران الشعبية بـ50 جنيها للكيلو، وأوضح المنوفي أن تكلفة تسوية الكعك بالمخابز بعد إحضار المواطن للمواد الخام تبلغ 18 جنيها.