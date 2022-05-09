«مركز المعلومات» يواصل أنشطته داخل الجامعات.. فعاليات بـ«الاقتصاد والعلوم السياسية»

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عددًا من الفعاليات داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في إطار سعيه لزيادة التفاعل مع المجتمع الأكاديمي وصفوف الطلاب والدارسين.

تفاصيل الفعاليات

وتضمنت الفعاليات عقد لقاءات مع الطلاب والأساتذة بالكلية ومختلف روادها، لتعريفهم بأنشطة مركز المعلومات البحثية والمعلوماتية المختلفة، ودوره في عملية صنع القرار، واستعراض مسيرته كأبرز مراكز الفكر الحكومية على مستوى العالم.

ومن المقرر أن تستمر تلك الفعاليات غدًا الثلاثاء، بعد أن لاقت في يومها الأول تفاعلاً كبيرًا بين رواد الكلية مع منشورات وإصدارات المركز المختلفة.

منتجات معرفية إلكترونية

كما شهدت فعاليات اليوم الأول تواصلاً مع مجتمع الباحثين لتعريفهم بإصدارات المركز البحثية المختلفة، وكذلك أحدث منتجاته المعرفية على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بجانب توزيع منشورات تعريفية بأهم محاور التواصل المجتمعي للمركز، مثل التطبيق الإلكتروني لمركز المعلومات idsc app، والنشرة البريدية الإلكترونية اليومية للمركز، وخدمات «البود كاست»، وغيرها.

يأتي ذلك في إطار خطة مركز المعلومات لفتح قنوات للتواصل مع الجامعات ومجتمع الطلاب والباحثين، بما يسهم في دعم مهامه في زيادة التواصل المجتمعي، سعيًا نحو زيادة التبادل المعرفي والبحثي، وبما ينعكس إيجابًا على جهوده في دعم متخذ القرار، بكافة الأفكار والمقترحات في شتى المجالات.