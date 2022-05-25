أول صور لمعرض محمد عبلة بجاليري ضي الزمالك.. أكثر من 200 لوحة فنية

نشر أتيليه العرب للثقافة والفنون «جاليري ضي»، صباح اليوم الأربعاء، صورا من أعمال الفنان محمد عبلة، المقرر عرضها في معرض «حكايات»، الذي يفتتح مساء الأحد 29 مايو الجاري، مع تدشين جاليري ضي الزمالك.

معرض ضخم لأعمال محمد عبلة

قال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، في بيان صحفي، إن قاعات قصر جاليري ضي الزمالك الجديد، تتزين جدرانها على 4 طوابق ونحو 20 غرفة كبيرة، بأعمال الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، بخلاف حديقة القصر المخصصة لعرض الأعمال النحتية، في أول وأهم وأكبر معرض «استعادي» له، يحتضنه أتيليه العرب، مقدما التحية والتهنئة للفنان الكبير عن فوزه بأرفع وسام ألماني في الفنون والثقافة.

وأضاف قنديل: «يتضمن المعرض أعمالا يراها عشاق الفن التشكيلي لأول مرة منذ بداية السبيعينيات، وقت دراسة الفنان محمد عبلة في كلية الفنون الجميلة حتي تخرجه، وأعمالا أخرى تشمل مختلف المراحل التي مر بها، مثل أعماله عن زحمة القاهرة والزمن الجميل للأسرة المصرية وأيام الأبيض والأسود، بخلاف أعمال معرضه السابق طريق الحرير، وعن القاهرة والنيل ليلا، وقرية تونس بالفيوم، إضافة إلى بعض أعماله الجرافيكية المتميز بها».

وأشار إلى أن النحت يحضر بقوة في هذا المعرض، بجانب التصوير، حيث يتضمن المعرض أكثر من 200 عمل تشكيلي، ويستمر لمدة شهرين، وتقام علي هامشه ورش فنية باشراف الفنان محمد عبلة شخصيا، وندوات تناقش إبداعه ومدرسته الفنية.

محمد عبلة يحصل على وسام جوته

حصل الفنان التشكيلي محمد عبلة على وسام جوته 2022، وهو أرفع وسام سنوي في دولة ألمانيا، يضاهي قلادة النيل في مصر، وتمنحه برلين للشخصيات المؤثرة في مجالات مختلفة على مستوى العالم.

يذكر أن عبلة، من مواليد محافظة الدقهلية عام 1953، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977، وعُرف بأعماله التي تصور حياة المجتمع المصري، أقام العديد من المعارض الفردية، وشارك في العديد من المعارض الجماعية داخل مصر وخارجها، وحصل على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية، وله مقتنيات في متحف الفن الحديث ببرلين، وبلدية أوربرو بالسويد، وبلدية فالسروده بألمانيا.