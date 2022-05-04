بعد حصول محمد عبلة على وسام جوته من ألمانيا.. مثقفون: فخر لمصر

عقب نشر خبر حصول الفنان التشكيلي محمد عبلة على وسام جوته 2022 من دولة ألمانيا، انهالت عليه التهانى من المبدعين والتشكيليين ومحبي فنه المتميز.

ونشر فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق صورة لمحمد عبلة، وعلق عليها عبر حسابه الرسمي إلى «فيسبوك»: «أهنئ الفنان الكبير محمد عبلة حصوله علي وسام جوته الذي تمنحه ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة في المحيط العالمي فتحية كبيرة له ولفنه الراقي والمتميز متمنياً له مزيد من التألق والإبداع».

مثقفون يهنئون محمد عبلة

وتقدم الفنان التشكيلي الدكتور حمدي أبو المعاطي، رئيس نقابة الفنانين الأسبق، بالتهنئة لـ «عبلة» قائلا: «تهنئتي القلبية للفنان محمد عيبة، شرف لينا جميعا وللفنانين التشكيليين المصريين والعرب دمت مبدعا يا فنان» فيما علق الناقد شعبان يوسف قائلا: «خبر عظيم ومبهج وأنت تستحق كل جميل يا فنان ياعظيم»

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وحصل الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة على وسام جوته 2022 من دولة ألمانيا، وهو أعلى وسام سنوي دولي في ألمانيا؛ ويحمل أحد أ÷م الشعراء في العالم، ويضاهي قلادة النيل في مصر، وتمنحه ألمانيا للشخصيات المؤثرة في مجالا على مستوى العالم.

تفاصيل حصول عبلة على وسام جوتة

وقال محمد عبلة في تصريحات لـ«الوطن»: «أنا أول فنان تشكيلي عربي يحصل على هذا الوسام، و حصل على هذا الوسام من قبل المصري الدكتور عبدالغفار مكاوي أستاذ الأدب الألماني، وعلى المستوى العربي حصل عليه الشاعر السوري أدونيس»، وعن حيثيات منح الوسام للشخصيات التي يقع عليها الاختيار، قال "عبلة" أن يتعدى تأثير الشخص ونشاطه الحدود المحلية ويمتد تأثيره إلى العالم، ليكون مؤثرًا في مجاله خارج حدود وطنه».

ويستعد محمد عبلة للسفر إلى ألمانيا لتسلم الوسام، من قبل رئيس الحكومة الألمانية في أغسطس المقبل تزامنا مع الاحتفال بذكرى ميلاد جوته، وذلك بمسقط رأسه بمدينه فايمار، وتزامنا مع هذه المناسبة أيضا سوف ينظم عبلة معرض فني في ألمانيا.

وقال الموقع الرسمي لوسام جوته، إن الفنان محمد عبلة يرى نفسه وسيطا بين مصر وأوروبا، وهو يؤمن أن للفنانين مسؤولية اجتماعية ولا يمكن فصل حياتهم عن عملهم. لعقود من الزمان، ملتزمًا بالتسامح والتنوع، خاصة في المشهد الثقافي المصري، وقام بتدشين حملات من أجل حرية التعبير، سعيا لتعريف الجمهور المحلي والدولي بكل جوانب الثقافة المصرية.