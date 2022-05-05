وزيرة الثقافة تهنئ التشكيلي محمد عبلة لحصوله على وسام جوتة الألماني

هنأت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التشكيلى الكبير محمد عبلة لحصوله على وسام جوتة لعام 2022 والذي تمنحه ألمانيا لكبار الفنانين والشخصيات المؤثرة في العالم وذلك تكريما لجهوده في مجال الفن والتبادل الثقافي.

واعلنت عبد الدايم الفخر بحصول عبلة على وسام جوتة ، مؤكدة انه اول تشكيلي عربي يحصل عليه ، واضافت انه يعبر عن اصالة وتميز الابداع المصرى حيث يظهر فى اعمال الفنان الكبير التنوع الثقافى للوطن ، متمنية له استمرار التوفيق والنجاح .

محمد عبلة:

يذكر ان التشكيلى الكبير محمد عبلة مواليد محافظة الدقهلية عام 1953، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عام 1977، وعُرف بأعماله التي تصور حياة المصريين ، أقام عددا كبيرا من المعارض الفردية ، وشارك في عشرات المعارض الجماعية بمصر وأوروبا ، حصل على الكثير من الجوائز المحلية والعالمية وله مقتنيات في متحف الفن الحديث ببرلين وبلدية أوربرو بالسويد وبلدية فالسروده بألمانيا.

وسام جوته:

وحصل الفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، على وسام جوته 2022 من دولة ألمانيا، وهو أعلى وسام سنوي في ألمانيا؛ يضاهي قلادة النيل في مصر، وتمنحه ألمانيا للشخصيات المؤثرة في مجالا على مستوى العالم.

ومحمد عبلة أول فنان تشكيلي عربي يحصل على هذا وسام جوته، وحصل على هذا الوسام من قبل الدكتور عبدالغفار مكاوي أستاذ الأدب الألماني، وعلى المستوى العربي حصل عليه الشاعر السوري أدونيس، من أبرز حيثيات منح الوسام للشخصيات التي يقع عليها الاختيار أن يتعدى تأثير الشخص ونشاطه الحدود المحلية ليمتد تأثيره إلى العالم، ليكون مؤثرًا في مجاله خارج حدود وطنه الأم.

وقال الموقع الرسمي لوسام جوته، إن عبلة يرى نفسه وسيطا بين مصر والقارة الأوروبية، إذ يؤمن أن للفنانين مسؤولية اجتماعية ولا يمكن فصل حياتهم عن أعمالهم، كما كان محمد عبلة ملتزمًا بالتسامح والتنوع، خاصة في المشهد الثقافي المصري، وعلى مدار عقود، قام بحملات من أجل حرية التعبير. ودافعه الأساسي هو تعريف الجمهور المحلي والدولي بكل جوانب المجتمع المصري.