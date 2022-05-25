عميد تجارة القاهرة يكشف التفاصيل الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

كشف الدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مضيفاً أن الامتحانات ستنطلق بالكلية مطلع الشهر المقبل.

ولفت «شحاتة» إلى أن الكلية انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات والتأكيد على جميع الأقسام بضرورة مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وكذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022

وأضاف عميد كلية التجارة جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على أن تكون جميع الامتحانات بنظام الاختبارات الموضوعوية «البابل شيت»، وكذلك التشديد على ألا تزيد عدد الاسئلة للامتحانات النظرية عن 50 سؤال، و30 سؤالا للاختبارات العملية والامتحانات ذات النقاط الحسابيىة، منوهاً إلى أن جميع الطلاب بالكلية حاصلين على لقاح كورونا، مع التأكيد على ضرورة استمرار إجراءات التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

استعدادات مكثفة لامتحانات التيرم الثاني

وتابع عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، أن مجلس الكلية شدد على الالتزام بكافة التعليمات الواردة من مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، فيما يتعلق بالامتحانات.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات ضد كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام بتعليمات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري والتأكيد على منع دخول غير المطعيمن لامتحانات التيرم.