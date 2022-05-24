الجامعات الخاصة: برامج تتناسب مع السوق المحلي والدولي في تنسيق 2022

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعدادتها لتنسيق القبول بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد 2022-2023، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على تدشين عدد من البرامج الدراسية والتخصصات أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق للعام الجامعي المقبل بما يتماشي مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، وبما يعمل على تأهيل الطلاب بما يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل و الثورة الصناعية الرابعة.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الاستعداد التام لأعمال تنسيق القبول بمختلف الكليات للعام الجامعي المقبل، لافتا إلى أنه جرى العمل على إضافة عدد من التخصصات والبرامج الدراسية لمختلف سوق العمل محلياً ودولياً وبما يتماشي ايضا مع أهداف التنمية المستدامة وكذلك متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري والجديد، وأن أعمال القبول بالجامعات الخاصة يخضع لضوابط الاعلى للجامعات الحكومية والخاصة برئاسة وزير التعليم العالي.

البرامج الدراسية للعام الجامعي المقبل 2022

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية على البدء في الدراسة بفرع جامعة أريزونا وإتاحة 5 برامج دراسية أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، لافتا إلى أن هناك استعدادات لأعلى مستوى بالجامعة لتنسيق القبول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».