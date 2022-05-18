بريد الوطن.. وجِّه بنقلي إلى وزارة الصحة يا رئيس جامعة القاهرة

أعانى الأمرَّين منذ أن تم تكليفى بالعمل ممرضة بكلية الأسنان بجامعة القاهرة بـ «القرار رقم 728، عام 2021، مسلسل 48)، وبدلاً من أكون ضمن «ملائكة الرحمة» لتخفيف آلام المرضى، لا أجد مَن يخفف آلامى، ويرحمنى من معاناة أعيشها يومياً، حيث يبعد مقر عملى عن محل إقامتى بـ«قرية كفر حجازى بمنشأة القناطر بالجيزة» نحو 130 كم «ذهاباً وعودة»، مع ما يُشكله ذلك من مشقة يومياً، وتكلفة مادية تأكل جنيهات مرتبى الشهرى، فضلاً عن احتياج والدى المسن لرعايته بسبب مرضه، وكذلك والدتى التى تلازم الفراش.. وعليه أناشد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التوجيه العاجل لمسئولى كلية الأسنان بنقلى من العمل بكلية الأسنان إلى وزارة الصحة، حتى يتسنَّى نقلى إلى أقرب مكان لمحل سكنى، رأفةً بى وبوالدَى.

سندس رجب السيد - ممرضة بكلية الأسنان - جامعة القاهرة

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