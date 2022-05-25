بطل ألعاب القوى: فزت بـ«ذهبية» في البطولة العربية.. و«3 سم» حرمتني من كأس العالم

قال يوسف بخيت، بطل منتخب مصر لألعاب القوى، والحاصل على الميدالية الذهبية بلعبة دفع الجلة والميدالية الفضية بلعبة رمي القرص، بالبطولة العربية للشباب المقامة بدولة تونس، إنّه يلعب لنادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب، والفضل يعود في الإنجاز الذي حققه لمدربه الكابتن عيد عبدالهادي، موضحا أنّ البطولة العربية شهدت منافسات قوية للغاية هذا العام، لكنه استطاع أن يقتنص لمصر ميداليتين، الذهبية بلعبة دفع الجلة والفضية بلعبة رمي القرص.

البطل المصري: تأهلت للبطولة بفضل مدربي

وأضاف بطل منتخب مصر لألعاب القوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة DMC، أنّه استعد للبطولة العربية بفترة إعداد قوية للغاية، موضحا أنّه تأهل للبطولة من الأساس بفضل مجهودات مدربه معه، وبفضل الأرقام التي استطاع تحقيقها في التصفيات المؤهلة للبطولة العربية، والبطولات التي حققها محليا.

بخيت: 3 سم حرمتني من التأهل لبطولة العالم

وتابع بطل منتخب مصر لألعاب القوى، أنّه لعب بطولة الجمهورية الأخيرة لألعاب القوى، وكان من ضمنها التأهل لبطولة العرب، وكان الرقم المطلوب للتأهل للبطولة العربية هو 16 مترا، لكنه حقق رقم 18.17 متر، وكان متبقي له 3 سم متر للتأهل لبطولة العالم.

وكشف يوسف بخيت، عن البطولات التي شارك بها من قبل، وأبرزها بطولة العرب تحت 18 سنة، وعلى المستوى المحلي حقق المراكز الأولى ببطولات الجمهورية، حيث استطاع أن يحتل المركز الأول على الجمهورية في بطولة تحت 18 سنة وتحت 20 سنة، الثاني ببطولة الجمهورية تحت 23 سنة، رغم أنّ لديه 17 عاما فقط.