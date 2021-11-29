منتخب ألعاب القوى يحقق 23 ميدالية وكأس البطولة العربية.. (صور)

استطاع منتخب مصر لناشئي وناشئات لعبة ألعاب القوى تحت 18 سنة، أن يحقق المركز الأول وكأس البطولة العربية للعبة، البطولة التي استضافتها تونس في مدينة رادس على مدار 4 أيام، وكان ختامها مساء أمس الأحد.

المنتخب يحصد 23 ميدالية متنوعة

وحصد المنتخب المصري لألعاب القوى 23 ميدالية متنوعة، بواقع 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية، و5 ميداليات برونزية، بعد منافسة شرسة مع 18 منتخب، وهي منتخبات «السعودية وجيبوتي وليبيا والسودان وتونس والإمارات ومصر والمغرب والعراق وقطر والجزائر وسلطنة عمان ولبنان وسوريا واليمن والكويت والبحرين وفلسطين».

أبطال وبطلات منتخب ألعاب القوى والميداليات المحققة

وفيما يلي أسماء أبطال وبطلات منتخب ألعاب القوى والميداليات التي حصلو عليها:

- اللاعب تامر أشرف ذهبية القفز بالزانة للبنين.

- اللاعبة آية وليد ذهبية الوثب العالي للبنات.

- اللاعبة منة الله يحي فضية رمي القرص للبنات.

- اللاعبة سلمى عبدالحميد فضية الوثب الطويل للبنات.

- اللاعبة أمل صلاح برونزية 5000 متر مشي للبنات.

- اللاعب عمر عبدالعزيز سميح برونزية 110 متر حواجز للبنين.

- اللاعبة نور الشوربجي برونزية 100 متر عدو للبنات.

- اللاعب زياد عمرو السيد ذهبية الوثب العالي بنين.

- اللاعب أحمد عصام فضية سباق ٨٠٠ متر.

- اللاعبة ملك أيمن ذهبية سباق السباعي للعبة المركب للإناث.

- اللاعبة سارة ماجد محمد فضية لعبة السباعي للإناث.

- اللاعب نور حسام فضية مسابقة العشاري مركب بنين.

- اللاعبة آية وليد ذهبية مسابقة الوثب العالي إناث.

- اللاعبة زينة يحي أحمد ذهبية القفز بالزانة إناث.

- اللاعبة آية الله أحمد رفعت فضية القفز بالزانة إناث.

- اللاعبة فريدة عصام الميدالية البرونزية لسباق 400 متر عدو.

- اللاعبة زينة محمد فاروق ذهبية الإطاحة بالمطرقة.

- فضية سباق التتابع متنوع، للبطلات سلمى عبد الحميد وشهد محمد عبده ونورهان محمد محمود وملك ايمن السيد.

- اللاعب يوسف بخيت ذهبية دفع الجلة بنين.

- اللاعبة شهد محمد إبراهيم فضية سباق 1500 متر.

- اللاعبة سلمي عبدالحميد ذهبية الوثب الثلاثي بنات.

- اللاعبة منة الله السيد يحي ذهبية دفع الجلة بنات.

كما شهدت إنجاز غير مسبوق باقتناص اللاعبة ملك أيمن السيد للميدالية الذهبية لمسابقة السباعي، وهي من أصعب المنافسات للسيدات في لعبة ألعاب القوى، بالإضافة لكسر الرقم القياسي المصري والعربي وتحقيق رقم قياسي جديد باسمها واسم مصر برصيد 4669 نقطة.

بعثة المنتخب المصري لألعاب القوى تعود للقاهرة اليوم

وكرم الاتحاد العربي لألعاب القوى الكابتن حسام ثروت، المدير الفني للمنتخب المصري لألعاب القوى، ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب المصري للقاهرة اليوم، على أن يكون في استقبالهم بمطار القاهرة الدولي الدكتور سيف الله شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى.