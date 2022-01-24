التنسيق الحضاري: مشروع تطوير القاهرة الخديوية سينتهي خلال مارس المقبل

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إنه تم توثيق تاريخ حديقة الأزبكية والتعريف بالعمران الخاص بها، خاصة أنها تضم كشك الموسيقى، وتضم بجوارها مسرح العرائس لذا يجب إعادة تنسيق هذه المنطقة، مبينا أنه يتم حاليا توثيق حديقة الأورمان أيضا في ظل الاستعداد لمرور خط المترو الثالث.

لا توجد خلافات بين مختلف الجهات

وأضاف «أبو سعدة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أنه لا يوجد خلافات بين محافظة القاهرة والمترو وهيئة التنسيق الحضارة وتم الانتهاء من الأعمال السطحية لمترو الأنفاق والبعيدة عن حديقة الأورمان تماما.

حفظ النباتات لاستعادتها

وأوضح رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أنه تم حفظ النباتات وتم أرشفة شكل البحيرة من أجل استرجاعها في المستقبل، مبينا أنه هناك سعي لاسترجاع وسط المدينة بشكل كامل لتحسين الصورة البصرية في وسط المدنية بتكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء من أجل إيجاد رئة خضراء في وسط المدينة.

وأكد أن سور الأزبكية سيعود مرة أخرى وهناك رؤية لتحسين المسارات في المنطقة لتكون أكثر جودة وتيسير على البائعين والمشاة والسيارات، مبينا أن الأرشيف سيكون هام لاستعادة كل مفردات الخريطة بعد تطويرها، لافتا إلى أن الشركة المنفذة تبدأ المرحلة الأولى من التنفيذ التي ستستغرق 6 أشهور وبعدها يتم استرجاع النباتات، موضحا أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية سينتهي خلال شهر مارس المقبل، مؤكدا أن من يمر بوسط البلد حاليا يشعر بالتطوير الحادث.