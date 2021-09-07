تعرف على تخصصات كلية دار العلوم بالجامعات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، للجامعات الحكومية، والكشف عن الحدود الدنيا للكليات المختلفة لجميع الشعب سواء العلمية أو الأدبية و يبحث المئات من طلاب الشعب المختلفة عن تخصصات كلية دار العلوم المختلفة الموجودة سواء كلية دار علوم القاهرة أو المنيا أو الفيوم أو دمنهور ، خاصة بعد الكشف عن وجود أماكن شاغرة بها الشعبة العلمية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الحكومية 2021.

تخصصات كلية دار العلوم

وعن تخصصات كلية دار علوم 2021، كشفت مصر بلجنة قطاع كليات دار العلوم علي مستوى الجامعات الحكومية، أن تخصصات كلية دار علوم تتمثل في قسم النحو والصرف والعروض، و قسم البلاغة ، وقسم النقد الادبي و الأدب المقارن ، وقسم الدراسات الأدبية، وقسم الشريعة الإسلامية، وقسم الفلسفة العقيدة الإسلامية، وقسم والدراسات السامية علم اللغة والشرقية، وقسم الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي .

تخصصات كلية دار العلوم: الدراسة العام المقبل بنظام الساعات المعتمدة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تخصصات كلية دار العلوم تواكب متطلبات العصر الحديث والمتغيرات، موضحة أنه يجرى حاليا تحديث لوائح الكليات المختلفة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن التحويل إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة، بجانب الاستمرار في تطبيق نمط التعليم الهجين تحسبا لأي سيناريوهات متعلقة بأزمة كورونا المستجد، مع الاستعداد التام لاستقبال العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم 9 أكتوبر المقبل بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، فضلا عن بدء أعمال الصيانة الشاملة المدرجات وقاعات التدريس وكذلك المعامل والورش والمدن الجامعية 2021.