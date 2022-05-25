زراعة البرلمان: 726 مليون جنيه تكلفة مشروعات حماية الأراضي الزراعية بسيوة

بدأ وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، زيارة ميدانية إلى محافظة مطروح ومدينتي سيوة والضبعة، اليوم، لتفقد عددا من المشروعات القومية في قطاعي الزراعة والصرف الزراعي ومتابعة حل مشاكل المزارعين التي طرحت على مجلس النواب خلال الفترة الماضية .

زراعة النواب

ويلتقي الوفد البرلماني للجنة زراعة النواب خلال الزيارة بمحافظ مطروح والمسئولين عن المشروعات وأكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على هامش الزيارة أهمية ما تشهده البلاد حاليا من نهضة غير مسبوقة في قطاعي الزراعة والري نتيجة المشروعات القومية، التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قضت على العديد من المشكلات المزمنة في قطاعي الزراعة والري، وأدت إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وشدد الحصري على أهمية القطاع الزراعي في توفير السلع الاستراتيجية لمواجهة الأزمة العالمية الحالية وكذلك السلع الغذائية.

مطروح وسيوة

وقال الحصري، إن الهدف من الزيارة، هو تفقد ومتابعة ما يتم على أرض الواقع، بشأن المشروعات القومية بمحافظة مطروح ومدينة سيوة، ولاسيما مشروع الصرف الزراعي بسيوة الذي يتم تنفيذه بتوجيهات الرئيس السيسي بتكلفة 726 مليون جنيه، لحماية الأراضي الزراعية بالواحة، وحل مشكلة كبيرة كانت تواجه المزارعين منذ 30 عاما، بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي، ما كان يعدد الثروة الزراعية والتربة بالواحة.

وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة ستتفقد خلال زيارتها، الصناعات الاستراتيجية القائمة على الزراعات بتلك المحافظة مثل التمر والزيوت، ويضم الوفد النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوي، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، ايمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة وعادل داود.