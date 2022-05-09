«زراعة النواب» تهاجم وزارة الري بسبب التأخر في تنفيذ المشروعات

وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، هجوما حادا على وزارة الري، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات السابقة للجنة، بشأن بعض المشروعات بمحافظة الدقهلية، منها تغطية ترعة الشون بالسنبلاوين، وإٕحلال وتجديد مبنى ري السنبلاوين.

اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هشام الحصري، محمد السعيد عوض، أسامة عبدالعاطي، بشأن المطالبة بتغطية الجزء المار من ترعة الشون، داخل الكتلة السكنية بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واستغلالها في إقامة محور مرورى لتسهيل الحركة المرورية، وكذلك بشأن المطالبة بإحلال وتجديد مبنى ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حفاظاً على حياة المواطنين.

ترعة الشون تمر

وانتقد النائب هشام الحصرى، تأخر تنفيذ مشروع التغطية، مشيرا الى ان ترعة الشون تمر من داخل مدينة السنبلاوين وتحيطها المباني من الجهتين في المسافة من بدايتها من ترعة البوهية حتى مزلقان الحوال، وأن هذه المنطقة تعتبر هي وسط المدينة.

وأيده النائبان محمد السعيد وأسامة عبد العاطى، مطالبين بسرعة تغطيتها، نظرا لانها أصبحت مكانا للقاذورات وأكد النواب، أهمية التغطية لتوسعة الطريق وعمل محور مرورى يحل مشاكل المرور بالمدينة والمحافظة على البيئة وعلى مجرى الترعة من التلوث.

وتابع الحصرى: على ممثلى وزارة الرى، بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة تجاه البدء في التغطية والتأخر في المطالبة بالتغطية الكاملة للترعة، الأمر الذى نتج عنه حاليا ارتفاع تكاليف التغطية

وكذلك انتقد النواب، تأخر وزارة الرى إحلال وتجديد مبنى ري السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، رغم التوصية بالإخلال والتحديد.

وقال هشام الحصرى، للآسف وزارة الرى ليست مهتمة بتوصيات اللجنة، وأن أسلوبها في احتماعات اللجنة لم يعد مقبولا.

وقال النائب محمد السعيد عوض، ان ذلك المبنى أصبح يمثل خطر على المواطنين وأنه يفتقد للخدماتوأيده النائب أسامة عبد العاطى، قائلا، أنه مبنى غير صالح للاستخدام، منذ اكتر من ٧٠ سنة، وصدر له قرار إزالة. وحذر النواب من ارتفاع التكاليف بسبب التأخر في التنفيذ

ارتفاع التكاليف بسبب التأخر

وعقب ممثل وزارة الرى، بأن المبنى مطروح بالفعل للتجديد وأن الرسومات انتهت بالفعل، وننتظر الرد من الحماية المدنية بشأن الاشتراطات

وأوصت اللجنة في ختام المناقشة، بتأجيل المناقشة لحين مخاطبة الحماية المدنية بالدقهلية للحضور في الاجتماع المقبل، مع ضرورة أن يكون معه الرد بشأن إحلال وتجديد المبنى، وكذلك أوصت بضرورة تجديد ادراج المبنى في الموازنة الجديدة.