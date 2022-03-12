«زراعة النواب»: سعر اليوريا في مصر يوازي ربع التكلفة العالمية

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن سعر اليوريا ارتفع إلى 1150 دولارًا للطن عالميًا، لكن في مصر جرى توفير الأسمدة التي يحتاجها الفلاح بسعر 4800 جنيه للطن، أي بربع التكلفة العالمية، وهو نوع من الدعم للمزارع.

القمح يكفي احتياجات لـ11 شهرًا

وأضاف الحصري، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن إنتاجية القمح خلال الموسم الجاري سترتفع بكميات كبيرة نتيجة التوسع في مساحات الأراضي المنزرعة؛ حيث قررت الحكومة زيادة سعر إردب القمح بواقع 100 جنيه قبل الزراعة مقارنة بالسعر السابق، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات المصريين لمدة تصل إلى 5.5 أشهر إضافية، بالاضافة إلى المخزون الاستراتيجي الذي يغطي نفس الفترة، ما يعني تغطية احتياجات المصريين لمدة 11 أشهر حتى نهاية العام الحالي.

وطنية الفلاح المصري

وأضاف الحصري أن هناك ارتفاعات عالمية في أسعار القمح لكن في الوقت نفسه، تؤمن الدولة المصرية أن المزارع والفلاح المصري يملك رصيداً من الوطنية أكثر من أي أحد، وهم مدركون أهمية الأمر.

حوافز في منظومة الأقماح

وتابع: «في اجتماع وزير الزراعة مؤخراً كشف عن عدد من الحوافز فيما يخص نقل الأقماح من المزارع لأماكن التجميع على حساب الدولة، حيث سيجري توفير أماكن استلام أفضل في أماكن الجمعيات الزراعية بدلاً من الصوامع البعيدة عن المزارعين مما سيقلل الكثير من التكاليف».