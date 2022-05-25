تطورات الحالة الصحية للمنتج محسن علم الدين.. «لازال في العناية المركزة»

يبحث الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للمنتج محسن علم الدين، الذي دخل العناية المركزة قبل أيام، على خلفية إصابته بمشكلات في الرئة، وتردد خلال الأونة الأخيرة أنباء عن توقف عمل رئتيه بشكل كامل.

تطورات الحالة الصحية لـ محسن علم الدين

ونفت ياسمين ابنة المنتج محسن علم الدين أخبار توقف رئتيه قائلة في تصريح لـ «الوطن»: «والدى مازال يعاني ولكن حالته تتحسن، وأخبار تدهور حالته الصحية تؤثر علينا بالسلب»، وأضافت ابنة المنتج محسن علم الدين لـ «الوطن»: «والدي مازال في العناية المركزة تحت جهاز الأكسجين، ويحتاج إلى الدعاء من جمهوره».

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

يذكر أن المنتج محسن علم الدين قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية منها يا «عزيزي كلنا لصوص، وآه يا بلد آه، وأبو البنات، وأشياء ضد القانون»، وغيرها الكثير.

آخر أعمال المنتج محسن علم الدين

أخر أعمال المنتج محسن علم الدين فيلم «المشخصاتي»، الجزء الثاني عام 2016، وكان المشرف العام على الإنتاج، وهو من بطولة تامر عبد المنعم، يوسف شعبان، إيمي، سمير غانم، محمد لطفي، انتصار، والاعلامي يوسف الحسيني .

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

حاصل على بكالوريوس تجارة إدارة أعمال عام 1966، وعضو بنقابة المهن السينمائية، وعضو بغرفة صناعة السينما، وعمل كأستاذ إدارة الإنتاج والإعلان والعلاقات العامة بالمعهد العالي للسينما من 1982 إلى 1990.

عمل مع المنتج الراحل رمسيس نجيب منذ عام 1961 حتى 1978، كمدير لإنتاج الشركة العربية للسينما «رمسيس نجيب وشركاه»، من سنة 1961 حتى سنة 1969، وعمل كمدير معمل خورشيد للطبع والتحميض من سنة 1964 حتى سنة 1967.