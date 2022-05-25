«ميسرة عبدالله» نائبا للرئيس التنفيذي لهيئة متحف الحضارة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الأستاذ الدكتور ميسرة عبدالله حسين إبراهيم، نائبا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، وذلك عن طريق الإعارة من جامعة القاهرة لمدة عام.

كفاءات وكوادر وأصحاب خبرة

يأتي القرار في إطار الحرص على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة، سعيا للوصول بمستوى العمل والإنجاز بوزارة السياحة والآثار والمتحف، لأقصى وأفضل درجاتها.

يذكر أنّ الدكتور ميسرة عبدالله، أستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، تخرج في قسم الآثار المصرية بكلية الآثار، جامعة القاهرة، وعين معيدا بالقسم، وحصل على ماجستير الآثار المصرية من كلية الآثار جامعة القاهرة، ثم حصل على الدكتوراه في الآثار المصرية بالكلية، حتى عين للعمل كمدرس للآثار المصرية بها.

صاحب اختيار الأناشيد المصرية بـ«موكب المومياوات»

وساهم الدكتور ميسرة عبدالله، في العديد من المشروعات والأعمال التي لعبت دورا مهما في تقدم العمل بقطاع الآثار بوزارة السياحة والآثار، من خلال المشاركة في العديد من اللجان والمهام المتعلقة بالآثار المصرية، والعمل كعضو باللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، واختيار القطع الأثرية لمشاريع المتاحف الكبرى بمصر، ومنها وضع سيناريو العرض المتحفي والمادة العلمية بمتاحف الغردقة وشرم الشيخ والعاصمة الإدارية والمتحف القومي للحضارة المصرية، كما تولى المراجعة التاريخية واختيار نصوص الأناشيد المصرية القديمة في احتفالية موكب المومياوات الملكية وإحتفالية الأقصر… طريق الكباش 2022.

وشارك أيضا في مجال الحفائر الأثرية كعضو ببعثة حفائر كلية الآثار جامعة القاهرة بجبانة الدولة الحديثة بسقارة، وعمل نائبا لرئيس بعثة حفائر جامعة القاهرة بمنطقة تونا الجبل، إضافة إلى مشاركته في العديد من المشروعات الأثرية المهمة، ومنها المشروع القومي لصيانة وحفظ الآثار الإسلامية بالقاهرة، ولجنة جرد المتحف المصري بالتحرير، ولجنة وضع أطلس الآثار المصرية لطلاب المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ولجنة فحص تمثال بسماتيك الأول بالمطرية.