رئيس التحرير

محمود مسلم

المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير الخدمة المدنية بجنوب السوادن

كتب:

الوطن
06:09 م | الأربعاء 09 مارس 2022
المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير الخدمة المدنية بجنوب السوادن

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عددا من الزيارات والوفود الرسمية، من بينهم وزير الخدمة المدنية والموارد البشرية بجنوب السودان، والوفد المرافق له، ورئيس الروتاري الدولي والوفد المرافق له.

وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، التي رحبت بهم وقدمت لهم نبذة عن تاريخ ومراحل إنشاء المتحف، وعن كنوزه المختلفة.

وقامت الدكتورة ماريان، أمينة المتحف، باصطحاب الوفود في جولة داخل قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية، وتعريفهم بمقتنيات المتحف الفريدة التي تعود إلى حقب زمانية مختلفة من الحضارة المصرية.

كما حرصت الوفود على توثيق هذه الزيارة و التقاط الصور التذكارية.

{"description":"\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062d\u0629"}

اقرأ المزيد:

وزيرا السياحة والاتصالات يتابعان رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت بالمنشآت الفندقية

رانيا المشاط: كنت أول سيدة تتولى وزارة السياحة في مصر

شركات السياحة: نستهدف جذب 1.5 مليون سائح عربي في 2022

شركات السياحة: أزمتان تواجهان سفر الحجاج الأقباط للقدس.. بينها التأشيرة

متعة السياحة في سيوة.. رحلات سفاري إلى بحر الرمال العظيم (صور)
بقلم الوطن