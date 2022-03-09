المتحف القومي للحضارة يستقبل وزير الخدمة المدنية بجنوب السوادن

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عددا من الزيارات والوفود الرسمية، من بينهم وزير الخدمة المدنية والموارد البشرية بجنوب السودان، والوفد المرافق له، ورئيس الروتاري الدولي والوفد المرافق له.

وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، التي رحبت بهم وقدمت لهم نبذة عن تاريخ ومراحل إنشاء المتحف، وعن كنوزه المختلفة.

وقامت الدكتورة ماريان، أمينة المتحف، باصطحاب الوفود في جولة داخل قاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية، وتعريفهم بمقتنيات المتحف الفريدة التي تعود إلى حقب زمانية مختلفة من الحضارة المصرية.

كما حرصت الوفود على توثيق هذه الزيارة و التقاط الصور التذكارية.