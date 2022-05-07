«السياحة والآثار» تشارك في الملتقى العربي للسياحة والسفر بدبي

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات الملتقى العربي للسياحة والسفر «ATM»، الذي يُعقد بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو الجاري.

تعزيز الحركة السياحة الوافدة لمصر

ومن المقرر أن يترأس الوفد المصري المشارك في الملتقى عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الذي يعقد عددا من اللقاءات المهنية مع ممثلي كبرى منظمي الرحلات ورؤساء سلاسل الفنادق الكبرى ومديري شركات الطيران وأهم متخذي القرار في صناعة السياحة والسفر، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وتعزيز الحركة السياحة الوافدة لمصر.

كما يجري بعض اللقاءات الإعلامية مع ممثلي المجلات والصحف السياحية المتخصصة في مجال السياحة، وبعض القنوات التليفزيون.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، أن مشاركة الوزارة في هذا الملتقى تأتي في إطار حرصها على التواجد فى كافة المحافل والتجمعات السياحية المهنية والمتخصصة العالمية، كما تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالسوق العربية التي تعد من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، واستمرارا للجهود المبذولة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة، التي من بينها السوق العربية.

33 عارضا يشاركون في الجناح المصري بالملتقى العربي للسياحة والسفر

وأشار ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة إلى أن الجناح المصري المشارك في الملتقى تبلغ مساحته 600 متر، ويضم 33 عارضا من شركات السياحة وسلاسل الفنادق الكبرى المصرية.