جمال بخيت يرد على «كريمة» بشأن تعدد الزوجات: لا يوجد نص شرعي على كلامك

انتقد الشاعر جمال بخيت تصريحات الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن تعدد الزوجات، الذي تحدث عنه الأخير عبر وسائل الإعلام، والذي أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأشار «بخيت» إلى أن حديث «كريمة» لم يرد بشأنه نصا شرعيا.

وأضاف جمال بخيت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أقول للدكتور أحمد كريمة : «لو أنت عندك نص شرعي يقول إن المغترب أو غيره يتجوز على مراته (في السرّ) ياريت تنشره للناس علشان نستفيد بعلمك».

وتابع جمال بخيت في رده على أحمد كريمة: «أولا الأصل في الزواج الإشهار وإسقاط هذا الركن يجعله شيئا آخرا، ونصف الحقيقة تساوي كل الكذب، يعني لما زوجتك الأولى أو أهلها أو جيرانك أو حد من أهلك يسألك ويقولك أنت اتجوزت تاني وتقوله لأ، يبقى أنت راجل كذاب وتكذب في أكثر العلاقات قدسية بين البشر».

وأضاف «بخيت»: «بما أنه لا يوجد أي نص يتناول هذا الموضوع يبقى حضرتك زي ما دايما بتقولوا ترجع للرسول والصحابة وتسأل نفسك، هل كانوا يتزوجون الزوجة الثانية سرا؟! هل حدث هذا للرسول أو لأبو بكر أو عمر أو عثمان رغم زيجاتهم الكثيرة؟!»، مستطردا: «عندما اعترض الرسول على زواج على ابن ابي طالب لأن ذلك يُؤذي فاطمة، فهل كان ذلك استثناء ديني لفاطمة فقط؟»

تصريحات أحمد كريمة عن تعدد الزوجات

ويأتي منشور جمال بخيت ردا على الدكتور أحمد كريمة، والجدل المثار بعد تصريحاته الأخيرة خلال لقاء له ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، والتي قال فيها إنه على الزوج إذا كان مغترباً أن يعود لبلده أو تأتي له زوجته، وأن الزوج في الغربة يجب على الزوجة إعانته على الزواج، وتعتبر هذا العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى.