هل يستأذن الزوج المسافر زوجته في الزواج عليها؟.. الدكتور أحمد كريمة يجيب

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية فيها اليسر والسهولة، ولذلك حددت مدة ابتعاد الزوج عن زوجته للسفر بـ 4 أشهر، فإما يعود أو تذهب إليه بعد ذلك، مشددًا على أن الزوج الذي سيستقدم زوجته سيرزقه الله برزقهم نظرًا لأنه يُعظم الشريعة الإسلامية مستشهدًا بقول الله تعالى «وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ».

إذن الزوجة لم يرد في الشريعة الإسلامية

وكشف كريمة خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن حكم استئذان الزوج لزوجته في الزواج عليها من أخرى في الغربة، مضيفًا: «الحقيقة أن إذن الزوجة سواء كان للزوج المقيم أو المسافر لم يرد به نصا في الشرع وقد يكون عدم علمها فيه مصلحة للأسرة حتى لا يحدث ما نسميه الصراع الأسري»، وشدد على ضرورة أن يحافظ الزوج على حقوق زوجاته سواء الأولى أو الثانية ولا يضيع حقوقهن.

بعض الزوجات تقبل أن يفعل أزوجها الفاحشة ولا يتزوج

وأشار «كريمة»، إلى أن بعض الزوجات قد تقبل أن يفعل زوجها الفاحشة ولا تقبل أن يتزوج في الحلال مضيفًا: «مش هاعمم لكن قد يكون هذا عند بعضهن أو عند معظمهن».

ووجّه كريمة نصيحة للزوجة التي سافر زوجها ورغب في الزواج لعفة نفسه: «لما زوجها يريد العفاف ويريد الحلال ويريد الطهارة هي تعتبر هذا من باب القرب إلى الله وهي كبشر هيبقى عندها غيرة وعندها ضغط لكن يجب أن تُقدر ظروف الرجل المغترب»، مشددًا على أن الشريعة تقبل التوقيت عدا عقد الزواج والذي ينبغي أن يُبنى على التأبيد، مؤكدًا أن زواج المتعة لا يجوز عند أهل السنة.