أحمد كريمة: مصر دخلت في عفو الله منذ أيام النبي إدريس عليه السلام

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن البخاري أخرج عن أم المؤمنين عائشة، قولها إن النبي شد المئذر إذا دخل العشر الآواخر وأيقظ أهله وأحيى الليل، موضحا أن العشرة الآواخر يوجد فيها ليلة القدر، وهي ليلة السلام العالمي، وهذا تعبير جديد، مبينة أن الله قال إن الملائكة تنزل في هذا اليوم، وهذا سلاما من كل أمر، بحسب النص القرآن في سورة القدر.

دعاء مأثور للنبي محمد

وأضاف «كريمة»، خلال استضافته في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن النبي محمد نصح السيدة عائشة، بأن تدعو في ليلة القدر الدعاء الشهير «اللهم إنك عفو كريما تحب العفو فاعفو عنا»، موضحا أن العافية كلمة لا يدرك الناس أبعادها، موضحا أن مصر دخلت في عفو الله منذ أيام النبي إدريس عليه السلام.

قدرة الناس على الشراء

أوضح أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأسواق في الأحياء الشعبية والبوادي، بها زحام شديد، وشراء، والله يفرج عن الناس بأي سبيل، متابعا: «الكحك وشراء الملابس، دي بلد مرحومة، إدخلوا مصر إن شاء الله آمنين وفي زكاة الفطر كمان اللي بتخرج مال المهم تخرج قبل صلاة العيد، لازم نصوب الأفكار النشاز، في ناس ثارت نافلة التهجد، وده بيفعل في المسجد والبيت عادي يعني، ولكن المساجد لها ضوابط تنظيمية، فالنبي كان ينظم من يلقي الدرس العلمي ويؤذن ويؤم الناس، وزارة الأوقاف لها ولاية تنظيم الأعمال في المساجد وهي تابعة لإدارة الأزمات في رئاسة الوزراء، والتهجد ممكن لا يقوم بسبب وجود جائحة، اللي بيعمل مناحة على التهجد والاعتكاف لا بيتهجد ولا بيتعكف، هل السنن تحصل الضجة والجلبة، السنن مش إلزام».