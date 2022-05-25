أول تعليق من «الوزراء» على فيروس جدري القرود: غير مقلق.. ولا يوجد في مصر

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، تقريرًا عن مرض جدري القرود، وما يثار بشأنه، وأسباب انتشاره مؤخرا، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

الوضع الوبائي العالمي لـ جدري القرود

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، إلى أنّ الوزارة تتابع الوضع الوبائي العالمي بشكل دقيق للغاية، ولا يوجد في مصر حالات إصابة بمرض جدري القرود ثبتت إيجابيتها، موضحا أنّ فيروس جدري القرود لا يدعو للقلق، والعالم أجمع يترقب ويرصد وفي حالة متابعة مستمرة لهذا المرض، كما أكد أنّ هذا الفيروس مختلف تمامًا عن جائحة كورونا، وعدد الحالات المصابة به حول العالم حتى الآن وصلت إلى 250 حالة مكتشفة.

وأكد الوزير، أنّ المرض موجود منذ سنوات عديدة وليس مستجدًا أو يظهر للمرة الأولى، حيث جرى اكتشافه لأول مرة في قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاءت تسميته بهذا الاسم، مشيرا إلى أنّ الفيروس المتسبب في جدري القرود، قريب جدا من المتسبب بالإصابة بالجدري، لكنه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال.

منشأ جدري القرود

وأوضح عبدالغفار، أنّ جدري القرود مرض فيروسي حيواني المنشأ، يحدث بشكل أساسي في مناطق الغابات بوسط وغرب أفريقيا، وتظهر أعراض الإصابة به في شكل حمى وطفح جلدي وتضخم في الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، ويعكف العلماء على دراسته منذ سنوات طويلة.

طرق انتقال جدري القرود

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة، أنّ انتقال مرض الجدري من شخص إلى آخر ليس سهلا، وقد ينتقل إلى الإنسان من خلال الاتصال الوثيق مع شخص أو حيوان مصاب، أو بمواد ملوثة بالفيروس، لافتا إلى أنّ جدري القرود أقل عدوى من الجدري، ويسبب أمراضا أقل خطورة، وعادة ما يشفى المريض به ذاتيا، بعد استمرار أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع، موضحا في الوقت ذاته، أنّ فيروس جدري القرود لا يماثل كورونا في الانتقال سريعا في الهواء، كما أنّ معدلات العدوى به منخفضة.

وفي الوقت ذاته، كشف الوزير عن أنّه ثبت من خلال العديد من الدراسات القائمة، أنّ تطعيمات الجدري العادي أثبتت فعاليتها بنسبة 85% مع جدري القرود، لافتا إلى أنّه لا توجد فرصة لفيروس جدري القرود للتحور.

وشدد عبدالغفار، على أنّ لدينا الاستعدادات التامة لمواجهة أي حالات قد تظهر، كما نعمل على جلب اللقاحات أو الأدوية المضادة للمرض، ومستمرون في المتابعة على مستوى المديريات بمحافظات الجمهورية.

ودعا القائم بأعمال وزير الصحة، إلى اتباع عدد من الإجراءات الضرورية لتجنب الإصابة بالفيروس، مثل تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمله، وعزل المرضى المصابين عن الآخرين، وغسل اليدين بالماء والصابون أو باستخدام الكحول، واستخدم أدوات الوقاية الشخصية، وإجراء الحجر البيطري على الحيوانات المصابة.