بريد الوطن .. حِل أزمتى مع قسم المحاسبة بجامعة كفر الشيخ يا وزير التعليم العالى

أعمل معيداً بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، وبدأت العمل لإنجاز رسالة الماجستير الخاصة بى منذ عامين، وقبل أن أنتهى منها بشهرين فوجئت بانسحاب المشرف على الرسالة، وطلبت من القسم تعيين مشرف رئيسى بديل على رسالتى، لكن قسم المحاسبة لم يستجب لى، تقدّمت بعدد من الشكاوى، وحصلت على قرارات من مجلس الكلية والإدارة القانونية بالجامعة، وهى واجبة التنفيذ لقسم المحاسبة بتعيين مشرف بديل، غير أن القسم ضرب بالقرارات عرض الحائط، وأنا مهدّد بعدم استكمال رسالة الماجستير، وشطب الرسالة وتحويلى من مهنة معيد معين فى الجامعة إلى إدارى، وهو ما يتنافى مع تفوقى العلمى والأكاديمى، أناشد وزير التعليم العالى، التدخّل من أجل إنهاء أزمتى.

زكريا السيد زكى السيد- كفر الشيخ

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