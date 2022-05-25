مسؤول إماراتي: جدري القرود لن يكون مثل كورونا

قال الدكتور سيف درويش، المتحدث باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، إن مرض جدري القرود لا ينتقل بسهولة ولكن يظهر في المناطق الموبوءة والحارة وليس مثل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى فيروس جدري القرود لا يتحور واستطاع الإنسان على القضاء على فيروس الجدري المائي لكن لم يستطع القضاء على جدري القرود.

هناك أشخاص انتقل المرض إليهم دون السفر

وأضاف «درويش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «CBC» مساء أمس الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المرض انتقل للأفراد دون السفر إلى القارة الإفريقية أو المناطق الحارة، مبينا أن المرض سببه ممارسة الجنس في علاقات غير شرعية، لافتا إلى أنه كان احتفال لمثلي الجنس في إسبانيا التي ظهر فيها المرض وظهر أيضا في بريطانيا، مؤكدا أن هذا الجدري لن يكون مثل ما حدث مع كورونا من انتشار واسع سريع.

لقاح الجدري المائي فعال بنسبة 85% ضد جدري القرود

وأوضح المتحدث باسم جمعية الإمارات للصحة العامة، أن اللقاح المستخدم ضد الجدري المائي فعال بنسبة 85% ضد جدري القرود، لافتا إلى أنه هناك خبراء يرجعون سبب إصابة الشباب في أوروبا بهذا الجدري بسبب عدم تلقيهم لقاحات جدري الماء، مبينا أن هناك حذرا من هذا المرض المعدي، لافتا إلى أنه يتم دراسة المرض بشكل أكثر لمعرفة كل تفاصيل نقل عدوى المرض والطفرات التي تعرض لها حتى يكون اتخاذ القرار بشكل الصحيح الفعال.