أشرف زكي: عمرو واكد مشطوب من نقابة الفنانين.. ووجوده لا يشرفنا

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنّ عمرو واكد، ليس عضوًا في نقابة الفنانين، وجرى شطبه من النقابة منذ عدة سنوات، موضحا أنّ وجوده في المجال الفني «غير مشرف بالمرة».

نقابة الفنانين لـ عمرو واكد: وجودك لا يشرفنا

وأضاف أشرف زكي، في بيان صادر منذ قليل، أنّ عمرو واكد مشطوب من نقابة المهن التمثيلية منذ سنوات، متابعًا: «لا يشرفنا وجود أمثال هؤلاء في نقابتنا العريقة، ونساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام».

مطالبات بمحاسبة عمرو واكد على إساءاته للمرأة المصرية

جاء بيان نقابة الممثلين، بعد تغريدة نشرها واكد عبر حسابه على تويتر، والتي قوبلت بهجوم كبير من المصريين، حيث تضمّنت إساء لنساء مصر، وسط مطالبات بمحاسبته دوليا، خاصة وأنّه يعيش في الخارج، ودائم الهجوم على الشعب المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعالت بعض الأصوات لمطالبة نقابة الفنانين، بفصل عمرو واكد من عضوية النقابة، ما دعا نقيب الفنانين لإصدار بيان، أوضح خلاله أنّ واكد مشطوب بالفعل قبل سنوات، ولا تربطه أي صلة بالنقابة.