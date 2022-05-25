المؤبد للمتهم بتعذيب زوجته حتى الموت في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل زوجته في دار السلام بالسجن المؤبد، لإدانته بتعذيبها حتي الموت.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغا بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص عثر على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها، وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م»، 27 عاما، وتبيّن وجود آثار تعذيب في جسدها، وآثار لاصق على فمها وكيس مخدة ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

اعترافات المتهم

وكشفت التحريات أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوجها «محمد .ع» سائق، حيث جرى ضبطه واعترف بقتل زوجته بعد تعذيبها.

وأضافت التحقيقات أنّ المتهم عذّب زوجته بالضرب وقيّدها لشل حركتها، ووضع لاصق على فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها، بعدما تجرد المتهم من مشاعر الرحمة والإنسانية، وظل يعتدي بالضرب على زوجته وعذبها بالساعات، ولم يتوسل لصرخاتها أو صراخ أطفالها الاثنين «عمر» 6 أعوام، و«حمزة» عامين، وظل يعذبها حتى تأكد من موتها.

وأشارت التحقيقات إلى أنّ المتهم لم يكتف بموتها، بل نكّل بجثتها عقب وفاتها، وتركها مقتولة داخل الشقة، وأخذ طفليه الصغار واتجه بهما إلى والدته بمدينة السلام، ولم يكتف بقتلها، بل ضلّل أسرة المجني عليها بالاتصال بشقيقها وخالها، قائلا: «بنتكم هربت وأنا معرفش حاجة عنها»، في الوقت الذي حاول فيه التخلص من الجثة.