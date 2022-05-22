ضبط سيدة وعشيقها بتهمة قتل الزوج بالإسماعيلية.. جمجمته تهشمت بالكامل

علي مدار أسبوع تقريباً، كثفت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية من تحرياتها، وذلك عقب العثور على عجوز مقتول في منطقة قريبة من مقابر البياضية، بدائرة القنطرة غرب.

ونجحت مباحث القنطرة، برئاسة المقدم محمد سكر، من كشف لغز العثور على الجثمان، وضبط مرتكبي الجريمة، لتكشف عن قيام الزوجة بالتعاون مع العشيق بالتخلص منه.

تفاصيل الواقعة

وأبلغ أحد الأهالي، قبل أسبوع، شرطة القنطرة غرب، بالعثور على جثمان لشخص قرب مقابر البياضية وبه آثار اعتداء، وانتقل على الفور رجال المباحث الجنائية لكشف لغز الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية والطبية، إن المجني عليه به عدة إصابات كبيرة في الرأس، إثر الاعتداء عليه بآلة حادة، ما تسبب في تهشم الجمجمة بالكامل ووفاته في الحال.

تشكيل فريق بحث

ووجه اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي، لكشف لغز الواقعة وضبط مرتكبيها في أسرع وقت.

ونجح فريق من المباحث الجنائية من القبض على المتهمين بارتكاب هذه الجريمة، وتبين أنها زوجته وعشيقها، ومقيمان بنفس العنوان.

وقالت المصادر، إن المتهمين بارتكاب الواقعة هما «أسماء.هـ»، في العشرينيات من العمر، وشخص آخر يدعى «منصور.ح.ع»، في الثلاثينيات من عمره.

الاعتداء على المجني عليه بـ«حديدة»

وقالت المصادر الأمنية، إن الزوجة طلبت من زوجها إحضار دواء لها من صيدلية بعيدة عن المنزل، وفور خروجه عرض عليه العشيق توصيله إلى الصيدلية.

وأضافت المصادر، أن المتهم توقف بدراجته النارية في منطقة قريبة من المقابر بحجة تعطل الدراجة، وطلب منه النزول، ثم انهال على رأسه بآلة حادة، ما تسبب في وفاته خاصة لكبر سنه.