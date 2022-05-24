الإعدام شنقا لشاب قتل ابنة عمه بطريقة بشعة في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم المُنعقدة بالدائرة الثالثة، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبدالسلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، وأمانة سر محمد عبدالبصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، قبل قليل، بمعاقبة شاب قتل ابنة عمه لشكه في سلوكها، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي المفتي، وذلك في القضية رقم 31469 جنايات مركز شرطة الفيوم لسنة 2021، والمقيدة برقم 1899 لسنة 2021 كلي الفيوم.

الإعدام شنقاً للمتهم

ونطق رئيس محكمة جنايات الفيوم، بالحكم بإجماع الآراء، وبعد ورود رأي المفتي، بمعاقبة قاتل ابنة عمه، بالإعدام شنقًا، وسط حراسة مشددة من الشرطة للمتهم الذي جرى إحضاره من محبسه لسماع الحكم النهائي عليه.

خنقها بطرحتها ثم ذبحها

وكان المتهم «محمود ص»، 30 سنة، استدرج ابنة عمه «منار و»، 20 سنة، إلى منزل شقيقه بحجة رغبته في الزواج منها والاتفاق على كل شىء، وذهبت إليه وبقيت معه حتى ساعة متأخرة من الليل، وحينما تأكد من نوم الجميع وهدوء القرية، قتل المجني عليها بأن خنقها بغطاء رأسها «طرحتها»، حتى سمع حشرجة الموت تسير في أحبالها الصوتية، ثم أخرج سكينًا اشتراها خصيصًا لارتكاب جريمته وذبحها ذبحًا كاملًا.

تفاصيل جريمة الفجر بالفيوم

وتعود الواقعة إلى 11 سبتمبر الماضي، حينما عثر أهالي قرية الحميدية الجديدة بمركز شرطة الفيوم، على جثة فتاة مذبوحة ومجهولة الهوية، في مجرى مائي بين الأراضي الزراعية، فأبلغوا الشرطة.

حل لغز الجريمة المجهولة

وأمر اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بتشكيل فريق بحث وحل لغز الواقعة وسرعة ضبط الجاني، وجرى تحديد هوية الشابة، وتحديد القاتل وتبينّ أنه ابن عم المجني عليها، وقتلها لشكه في سلوكها، وجرت إحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيقات، ومن ثم إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.