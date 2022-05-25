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النيابة الإدارية تحدد موعدا للمتخلفين عن مقابلات وظائف دفعتي 2019 و2020

كتب:

محمد عيسى
04:42 م | الأربعاء 25 مايو 2022
النيابة الإدارية - أرشيفية

النيابة الإدارية - أرشيفية

أعلنت النيابة الإدارية منذ قليل، تحديد يوم الأربعاء الموافق الأول من يونيو 2022، موعدًا نهائيًا لمقابلات من تخلفوا عن حضور المقابلات الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعتي 2019 و2020، بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ميدان النجدة.

وقال بيان النيابة الإدارية، إنه يجب مراعاة الالتزام بساعة الحضور وفق الموعد المحدد لكل متقدم، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومي، واتباع كل إرشادات الأمن والسلامة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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