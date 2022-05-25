«ثقافة النواب» توافق على مشروع موازنة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، خلال اجتماعها مساء اليوم، على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022-2023، فيما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس، وصالح الصالحي وكيل المجلس، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

الأعلى لتنظيم الإعلام يقدم التقرير السنوي الرابع

وقدم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عرضا للتقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس والأداء الإعلامي، على مجلس النواب ممثلا في لجنة الثقافة والإعلام، وطلب من اللجنة عقد جلسة لمناقشة التقرير وإبداء ملاحظات الأعضاء بشأنه.

وقال كرم جبر، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر التقرير السنوي الرابع عن نشاط المجلس، الذي تضمن تقرير لجنة الشكاوى وإصدار التراخيص وتقنين الأوضاع ودور المجلس في دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة ودوره في دعم قضية الوعي وقضية المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة والاستراتيجية الإعلامية لعام 2022.

كرم جبر: الدولة تولي أهمية كبير لدعم إعلام الطفل

وأضاف جبر، أن الدولة تولي أهمية كبير لدعم إعلام الطفل، وهناك تكليف للمجلس للارتقاء بالمختصين بقنوات الأطفال، مشيرا إلى أن الدولة طلبت دراسة عن الاهتمام بإعلام الطفل وبرامج أطفال، وأهمية تعظيم الهوية الوطنية والانتماء فى المدارس.

وأوضح أن التقرير يخص 16 برنامجا يجري تنفيذها، وقضايا عديدة وما جرى تنفيذه فيها، والدراما الرمضانية، ومبادئ وأكواد يجب مراعاتها، وأكواد عن احترام المرأة.

وردا على سؤال بشأن حلقة في أحد المسلسلات جرى حذفها، قال إن الحلقة التي كانت عن «زنا المحارم» عرضت على الرقابة وجاء منها ملاحظة بحذف حلقتين أو ثلاث، وبعض القنوات عرضت المسلسل دون حذف وجرى التنبيه والحذف والتعامل مع هذه التجاوزات، والفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات مع الإعلانات والبرامج الطبية.

قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية

وتابع جبر: «صدر قانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الطبية في عام 2017، ولم تصدر لائحته التنفيذية، وحاليا تجري دراسة القانون لأنه صدر قبل قانون هيئة الدواء المصرية، وهناك مجموعة قنوات على نايل سات تتبعنا، وهناك أكثر من 400 قناة ليست على نايل سات وليس لنا سلطة عليها، والمجلس يقدم معلومات إرشادية، ودوره التنظيم وليس صناعة الإعلام».

وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «اعتمدنا 3.5 مليون جنيه للتدريب، ونقل لنا تكليف تدريب الصحفيين الأفارقة».

وأضاف: «التقرير يتناول قضايا مهمة جدا، ونحتاج إلى جلسة موسعة نتناقش فيها، وخلال أيام قليلة إرسال لينكات برامج الآباء كيفية التعامل مع الأطفال».

الاهتمام ببرامج الأطفال والشباب

من جانبها، قالت درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إنه لا بد أن يكون هناك اهتمام كبير بإعلام الطفل، وتوجيه القنوات بأن يكون فيها برامج أطفال وبرامج شبابية، فحالياً ليس لدينا وزارة إعلام، ونتعامل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باعتباره بديلها.

وقال النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نقدر دور المجلس الأعلى للإعلام، وجهوده منذ إنشائه، وأتمنى الاهتمام بالتدريب، ومزيد من الاهتمام بقضية الوعي الوطني».