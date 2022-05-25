«الداخلية» تختتم فعاليات ورشة «الإنتربول» للتصدي للتنظيمات الإرهابية

اختتمت فعاليات ورشة العمل التي تم عقدها بأكاديمية الشرطة بمشاركة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» تحت عنوان «التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» خلال الفترة من «23- 25/5/2022».

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المصري المحوري في مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات.

27 دولة شاركت في الفعاليات

وشارك في الفعاليات، كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ 27 دولة فضلًا عن مصر، وهي «ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالي – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتي – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية».

كما شارك 6 خبراء من منظمات دولية وإقليمية، وهي «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) – الاتحاد الأوروبي – مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذي لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل (G5)».

توصيات الفعاليات

وانتهت أعمال وفعاليات ورشة العمل إلى عدة توصيات، أبرزها «تشجيع استمرار التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحركات المقاتلين الإرهابيين الأجانب - استمرار جهود مكافحة استغلال شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الأعمال الإرهابية - تعزيز التعاون والتنسيق لتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب».

وشهدت فعاليات ورشة العمل إشادة أعضاء وفود الدول والمنظمات المشاركة بالجهود التنظيمية والأبعاد الموضوعية للفعالية، كما طالبوا بالاستمرار في تنظيم فعاليات إقليمية موسعة مشابهة دعمًا لجهود التعاون الدولى لمكافحة الإرهاب وتعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بالمنظمة.