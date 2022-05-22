«الداخلية» تبحث أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بمشاركة 27 دولة

استضافت وزارة الداخلية ورشة عمل الإنتربول المقرر عقدها بأكاديمية الشرطة بشراكة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، تحت عنوان «التصدي للتنظيمات والظواهر الإرهابية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، بمشاركة 27 دولة في الورشة.

جاء ذلك انطلاقًا من الدور المصري المحوري فى مجال مكافحة الإرهاب على الساحتين الدولية والإقليمية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام لمكافحة الإرهاب وجهود حفظ الأمن والسلم، على ضوء ما تمثله من ركيزة للاستقرار والتنمية الاقتصادية وسلامة المجتمعات.

وتستمر فعاليات الورشة خلال الفترة من (23- 25/5/2022) بمشاركة كبار المسئولين بوزارات الداخلية والأجهزة الأمنية بـ27 دولة فضلاً عن مصر وهي: «ليبيا- تونس – الجزائر – المغرب – الأردن – لبنان – فلسطين – المملكة العربية السعودية – الإمارات العربية المتحدة – البحرين – قطر – بوركينا فاسو – تشاد – مالى – موريتانيا – النيجر – الصومال – جيبوتى – نيجيريا – الكاميرون – بنين – كوت ديفوار – الكونغو الديمقراطية – السنغال – ألمانيا – بلجيكا – الولايات المتحدة الأمريكية».

6 خبراء من الاتحاد الأوربي

كما يشارك خبراء (6) منظمات دولية وإقليمية وهي: «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" – الاتحاد الأوروبي – مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات ومنع الجريمة – مكتب الأمم المتحدة التنفيذى لمكافحة الإرهاب – مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب – سكرتارية تجمع دول الساحل (G5)».

أهداف الورشة

وتستهدف ورشة العمل مناقشة المستجدات المتصلة بأنشطة التنظيمات الإرهابية على الساحتين الدولية والإقليمية والتهديدات الناجمة عنها، وضعاً في الاعتبار الظواهر الإرهابية الناشئة والمستجدة.. إضافة إلى بحث أفضل السُبل لمكافحتها، فضلاً عن تبادل المعلومات والخبرات العملية حول أحدث استراتيجيات مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية والحد من تنقلات عناصرها، وبحث سُبل تعزيز التعاون فى المجالات ذات الصلة.