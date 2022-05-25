الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفلة بالتجمع الخامس: «نايمة في عربية جارها»

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، حقيقة مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم اختطاف طفلة في منطقة التجمع الخامس، إذ جرى التقابل مع أسرتها وتبين من الفحص أن الطفلة كانت نائمة على المقعد الخلفي في سيارة جارهم.

استغاثة من اختطاف طفلة في التجمع الخامس

ورصدت الأجهزة الأمنية، تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على «فيس بوك» بشأن استغاثة رجل من اختطاف ابنته من أمام محل سكنها بمنطقة التجمع الخامس.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وجرى التقابل مع والدة الطفلة التي أفادت بأنها عقب الصعود لمنزلها لإحضار بعض الاحتياجات تركت طفلتها البالغة من العمر 8 أعوام، عقب إيقاظها من النوم داخل سيارتها، ولدى عودتها لم تجدها داخل السيارة، ولم تتهم أو تشتبه في أحد.

العثور على طفلة التجمع الخامس

وجرى العثور على الطفلة نائمة بالمقعد الخلفي لسيارة ملك أحد المواطنين - مقيم بالعقار المجاور لأسرة الطفلة - وتبين قيام الطفلة بالدخول للسيارة المشار إليها بطريق الخطأ وتصادف كونها مفتوحة عقب نزولها من سيارة والدتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.