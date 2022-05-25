حكاية مقتل مسن بسبب «الدين» على يد ربة منزل وطليقها.. «مهنته كلمة السر»

بعد 48 ساعة من الجريمة، كشفت أجهزة أمن البحيرة ملابسات العثور على جثة مسن، ونجحت في ضبط الجناة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة، للتخلص منه بسبب مديونتهما له، لذلك استدرجت ربة المنزل المجني عليه «المسن»، وقتله بحبة حفظ غلال، وبمساعدة طليقها قاما بالتخلص من الجثة.

فكرة شيطانية للتخلص من تاجر الغلال

بجلباب وعمامة يقف رجل تجاوز الـ60 من عمره، وسط محله المليء بجولات من الغلال، يتوافد عليه أهالي القرية، منهم من يبيع ومنهم من يشتري، وكان من بينهم المتهمة وطليقها، عندما زاد «الدين» عليهم للمسن، الذي يعمل تاجرا، فما كان من الأخير إلا مطالبتهما بالمال لعدة مرات، عجز المتهمان عن الدفع، لتراودهما فكرة شيطانية، في التخلص من التاجر، حتى لا يدفعان دينهما، اجتمعت الزوجة وطليقها في الاتفاق على خطة لقتل التاجر، وعقدا العزم على تنفيذها في أقرب وقت.

قتل «المسن» بحبة حفظ غلال

بمكالمة هاتفية، استدرجت الزوجة تاجر الغلال، بحجة دفع الدين له، لذلك استجاب لطلبها على الفور من أجل الحصول على ماله، غافلا عن كيد النساء وخطتها الشنيعة، كان بانتظاره ربة المنزل وطليقها، لكنه لم يعلم بوجوده، أحضرت له أحد المشروبات بعد أن وضع طليقها «حبة حفظ الغلال» به، وبحسن نية من المسن، تناولها على الفور، ليسقط بعدها جثة هامدة أمام أعينهما، وعقب التأكد من وفاته، قاما بوضع الجثة داخل «جولين»، وخلال نقلها داخل مركبة «التوك توك» الخاص بطليق ربة المنزل، سقطت منهما على حافة الرصيف، مما أدى لحدوث إصابات متفرقة بالجسد.

فاجعة العثور على جثة مسن داخل جوال بلاستيكي

بعد سقوط الجثة على الرصيف، وضعها الزوج السابق، في مركبته مرة أخرى، ورميها بمجرى مائي داخل البلدة، ليستيقظ الأهالي على فاجعة العثور على جثة رجل مسن بمصابة بكدمات متفرقة وجرح غائر داخل «جوال بلاستيكي»، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة على الفور، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه هو تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، وباستدعاء نجليه، تعرفا على جثة والدهما، وقررا بخروجه من المنزل للعمل وعدم عودته.