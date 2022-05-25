ضبط 175 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 175 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، فتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط «أحد العناصر الإجرامية»، تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

المضبوطات قدرت بمليون و225 ألف جنيه

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني- الأمن العام)، بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة، جرى استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، وبحوزته «عدد 175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17.500 كيلو جرام- مبلغ مالي».. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.225.000) واحد مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.