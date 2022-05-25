بريد الوطن.. احمِنا من الجار المتحرش يا وزير الداخلية

أنا سيدة مطلقة وشبه كفيفة ومريضة، ولدىَّ ابن وابنة طالبان، وسبق أن تقدم أحد الجيران للزواج من ابنتى، ولكنها رفضت الزواج منه، ومنذ ذلك الوقت أحال حياتنا جحيماً، وحاول اغتصاب ابنتى أكثر من مرة، بالإضافة للتحرش بها أثناء نزولها وصعودها، منتهزاً فرصة وجودنا وحدنا بلا عائل يدافع عنا، قمت بتحرير المحضر رقم 2301 لسنة 2021 فى قسم شرطة المقطم، والمحضر رقم 5882 منظور أيضاً بالمحاكم، وللأسف قام ذلك الجار بطردنا من شقتنا، ولم يعد أمامنا إلا اللجوء إلى أحد أقاربنا للإقامة عنده.. نناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التدخل لحمايتنا من ذلك الجار، ومساعدتنا فى الحصول على أمتعتنا من شقتنا بالمقطم.

أمل محمود الدالى - المقطم - القاهرة

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com