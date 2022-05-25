بريد الوطن.. جنون الطيش

أرجوه من أقصى المدينة إن أتى

أن يشعلَ المصباحَ فى الركنِ البعيدْ

أنْ يرفعَ اللبناتِ فوقَ سمائنا

ذُخراً يعيدُ لنا التألُقَ من جديدْ

هذا بريدى مفعماً وبلهفتى

سبقتْ خطاىَ تبتغى الخيرَ الوليد

اضربْ عصاكَ بصخر أرضى منجزا

خيراً عميماً رابياً بهِ نستزيدْ

شلال نهر الأمنياتِ مزاحماً

للحلمِ فى زمن التقاعس لن يبيدْ

ما كان هذا الرأىُ يوماً صائبا

دفع الحياة إلى البلادة والركودْ

قُلْ لى بربك إن تركنا همهمْ

بركان نارٍ فى النفوس هفا المزيدْ

صافِحْ جنون الطيشِ فيما ترتجى

بالصفحِ لا بالزجرِ أوْ قول الوعيدْ

سامح لطف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com