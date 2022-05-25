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محمود مسلم

بريد الوطن.. جنون الطيش

كتب:

بريد الوطن
08:10 م | الأربعاء 25 مايو 2022
بريد الوطن

بريد الوطن

أرجوه من أقصى المدينة إن أتى

أن يشعلَ المصباحَ فى الركنِ البعيدْ

أنْ يرفعَ اللبناتِ فوقَ سمائنا

ذُخراً يعيدُ لنا التألُقَ من جديدْ

هذا بريدى مفعماً وبلهفتى

سبقتْ خطاىَ تبتغى الخيرَ الوليد

اضربْ عصاكَ بصخر أرضى منجزا

خيراً عميماً رابياً بهِ نستزيدْ

شلال نهر الأمنياتِ مزاحماً

للحلمِ فى زمن التقاعس لن يبيدْ

ما كان هذا الرأىُ يوماً صائبا

دفع الحياة إلى البلادة والركودْ

قُلْ لى بربك إن تركنا همهمْ

بركان نارٍ فى النفوس هفا المزيدْ

صافِحْ جنون الطيشِ فيما ترتجى

بالصفحِ لا بالزجرِ أوْ قول الوعيدْ

سامح لطف الله

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