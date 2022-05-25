بريد الوطن.. جنون الطيش
كتب:
بريد الوطن
08:10 م | الأربعاء 25 مايو 2022
بريد الوطن
أرجوه من أقصى المدينة إن أتى
أن يشعلَ المصباحَ فى الركنِ البعيدْ
أنْ يرفعَ اللبناتِ فوقَ سمائنا
ذُخراً يعيدُ لنا التألُقَ من جديدْ
هذا بريدى مفعماً وبلهفتى
سبقتْ خطاىَ تبتغى الخيرَ الوليد
اضربْ عصاكَ بصخر أرضى منجزا
خيراً عميماً رابياً بهِ نستزيدْ
شلال نهر الأمنياتِ مزاحماً
للحلمِ فى زمن التقاعس لن يبيدْ
ما كان هذا الرأىُ يوماً صائبا
دفع الحياة إلى البلادة والركودْ
قُلْ لى بربك إن تركنا همهمْ
بركان نارٍ فى النفوس هفا المزيدْ
صافِحْ جنون الطيشِ فيما ترتجى
بالصفحِ لا بالزجرِ أوْ قول الوعيدْ
سامح لطف الله
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