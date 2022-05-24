بريد الوطن.. اضبط «سيارات الأجرة» يا رئيس «مدينة منشأة القناطر»

نعانى نحن مواطنى مركز منشأة القناطر بالجيزة، من تهوُّر السائقين، وقيادة الأطفال الصغار تحت 16 سنة لسيارات الأجرة، وعدم حمل السائقين لرخصة القيادة، وخاصة بخطوط «المناشى - نكلا»، «المناشى - كفر حجازى - الرهاوى»، «المناشى - الإخصاص»، ما يُعرِّض حياتنا للحوادث وإزهاق أرواح الأبرياء، وقد حدث بالفعل كثير من الحوادث بين سيارات أجرة وموتوسيكلات.. وغيرها، فضلاً عن حوادث السرقة والخطف، كما أن معظم سيارات الأجرة بهذه الخطوط تفتقد لأدنى درجات السلامة.. نناشد السيد «رئيس مركز مدينة منشأة القناطر» التوجيه العاجل بعمل حملات لضبط هذه الخطوط وإصلاح ما بها من مخالفات، ، كما نناشدكم التوجيه بضبط مخالفى سائقى «التكاتك» وعمل قاعدة بيانات لهم، ليتم القضاء على جميع مظاهر العشوائية نهائياً بالمنطقة.

أهالى المنطقة

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