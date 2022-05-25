القوات الروسية تصل إلى أطراف مدينة رئيسية في منطقة دونباس

وصلت القوات الروسية إلى أطراف مدينة رئيسية في منطقة دونباس، وهي سيفيرودونيتسك، التي تقول أوكرانيا إنها تتعرض لقصف على مدار 24 ساعة، في الوقت الذي تحاول فيه موسكو السيطرة الكاملة.

وقال مسؤول أوكراني وفقا لـ«بي بي سي»، إن التقارير التي تفيد بأن روسيا تسيطر على طريق شرياني حيوي جنوب غرب المدينة، غير صحيحة.

روسيا تسيطر على لوهانسك

وقال سيرهي هايدي حاكم منطقة لوهانسك: «إنهم لا يستطيعون الاستيلاء على المدينة لذا قرروا محاولة تدميرها وإجبار قواتنا على مغادرة المدينة».

وتسيطر روسيا الآن على كل من لوهانسك تقريبًا، وهي واحدة من منطقتين شرقيتين تشكلان دونباس.

ويتعرض الجيش الأوكراني لضغوط أكبر من أي وقت مضى منذ الأسابيع الأولى اليائسة بعد الغزو الروسي

الجيش الأوكراني يتعرض لضغوط كبيرة

وهز رجل كان قريبًا من خط المواجهة في دونباس، ويسمع من مدنيين محاصرين في القتال كتفيه عندما سئل عما إذا كان سيقبل صفقة تسمح لروسيا بالسيطرة على جميع أنحاء دونباس، قائلا: «لا أعرف، ما الذي يمكن أن يتغير بالنسبة لي؟ الشيء الرئيسي هو البقاء على قيد الحياة».