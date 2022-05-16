ماكدونالدز تقرر بيع فروعها في موسكو بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت سلسلة المطاعم الأمريكية ماكدونالدز، أنها ستبيع جميع فروعها في روسيا بعد أكثر من 30 عامًا في البلاد، موضحة أنها ستغادر موسكو، بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، وأن بيئة التشغيل غير المتوقعة في روسيا، من أسباب مغادرتها.

وقالت في بيان، إن استمرار ملكيتها للأعمال في روسيا، لم يعد قابلاً للدفاع عنه، ولا يتوافق مع قيم ماكدونالدز، مضيفة «نحن فخورون بشكل استثنائي بـ62000 موظف يعملون في مطاعمنا فى روسيا، جنبًا إلى جنب مع مئات الموردين الروس الذين يدعمون أعمالنا، وأصحاب الامتياز المحليين لدينا».

ماكدونالدز ستغادر روسيا بسبب الحرب فى أوكرانيا

قال كريس كيمبتزينسكي، رئيس شركة ماكدونالدز والمدير التنفيذي لها، في البيان، إن تفانيهم وولاءهم لماكدونالدز، يجعل إعلان اليوم صعبًا للغاية، ومع ذلك، لدينا التزام تجاه مجتمعنا العالمي، ويجب أن نظل راسخين في قيمنا، ويعني التزامنا بقيمنا أنه لم يعد بإمكاننا الحفاظ على سطوع الأقواس هناك.

وقالت الشركة، إنها كانت من أولوياتها ضمان استمرار دفع رواتب موظفي ماكدونالدز في روسيا، حتى إغلاق أي معاملة وأن يكون للموظفين وظائف مستقبلية مع أي مشتر محتمل.

وكانت ماكدونالدز، أعلنت في 8 مارس، أنها أغلقت المطاعم مؤقتًا في روسيا، وأوقفت العمليات هناك.

كما تم إغلاق مطاعم ماكدونالدز في أوكرانيا، على الرغم من أن الشركة قالت إنها تواصل دفع رواتب كاملة لموظفيها هناك.

ماكدونالدز فتحت أبوابها لأول مرة في روسيا في يناير 1990

قالت ماكدونالدز في بيان، إنها ستشطب ما يصل إلى 1.4 مليار دولار من الانسحاب، وتعترف بخسائر ترجمة العملات الأجنبية.

يشار إلى أن شركة ماكدونالدز فتحت أبوابها لأول مرة في روسيا في يناير 1990، في الأيام الأخيرة من الاتحاد السوفيتي، مع أكثر من 30 ألف عميل خدموا في يوم الافتتاح، وفقًا للشركة.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض العديد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.