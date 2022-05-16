تحذيرات عالمية.. حرب روسيا وأوكرانيا تؤثر على إمدادات الغذاء وتنذر بمجاعة

بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ظهرت عدة تحذيرات من أن الحرب ستؤثر على إمدادات الغذاء في العالم حيث أن روسيا وأوكرانيا تمدان العالم بثلث احتياجاته من الغذاء .

وحديثا، حذرت مجموعة السبع من أن حرب روسيا وأوكرانيا ستؤثر على إمدادات الغذاء في العالم، ودعا وزراء خارجية مجموعة الدول السبع روسيا إلى إنهاء حصارها البحري على صادرات الحبوب الأوكرانية لتجنب أزمة إنسانية كبيرة.

حرب روسيا وأوكرانيا أثرت على إمدادات الغذاء في العالم

وقالوا في بيان: «لقد ولدت حرب روسيا وأوكرانيا واحدة من أخطر أزمات الغذاء والطاقة في التاريخ الحديث، والتي تهدد الآن الفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم»، وذلك بعد محادثات في منتجع فايسنهاوس بشمال ألمانيا وفقا لموقع دويتشه فيلة الألماني».

وتعد أوكرانيا من بين أكبر موردي الحبوب في العالم، حيث صنفت ثالث أكبر مصدر للشعير وخامس أكبر مصدر للقمح في عام 2021 ، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي استضافت الاجتماع، إن قادة مجموعة السبع يبحثون سبل إخراج السلع الحيوية من المخزن الأوكراني.

مجموعة السبع تتعهد بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا

وأضافت: «سيموت الناس في أفريقيا والشرق الأوسط، ونواجه سؤالاً عاجلاً: كيف يمكن إطعام الناس في جميع أنحاء العالم؟ يسأل الناس أنفسهم ماذا سيحدث إذا لم يكن لدينا الحبوب التي نحتاجها التي استخدمناها».

وتعهدت وزيرة الخارجية الألمانية هي ونظرائها بـدعم أوكرانيا في الحفاظ على إنتاجها الزراعي وتخزينها ونقلها ومعالجتها، فضلاً عن دعم أوكرانيا وشركائها الإقليميين في استئناف الصادرات.

وتعهدت مجموعة السبع بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا.

في السياق ذاته، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تعرض عشرات الدول لخطر أزمة أسعار الغذاء والجوع، داعيا الدول إلى التحالف مع أوكرانيا والتكاتف من أجل منع المجاعة.