وزير الخارجية الأسبق: مصر تستطيع قيادة التنمية في أفريقيا

قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن غدا 26 مايو يوافق الذكرى الخاص بتأسيس مجلس الوحدة الأفريقي الذي شارك في تأسيسه الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكدا أن مصر تتمسك بمبادئ الاتحاد الأفريقي.

التوافق المصري الإفريقي

وأضاف «العرابي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن وزير خارجية جنوب أفريقيا زارت مصر للتأكيد على دعم مصر لأفريقيا حيث ساندت مصر الدول الأفريقية في حركات التحرر في منتصف القرن الماضي، وحاليا هناك دعم مصر للدول الأفريقية لبناء بنيتها التحتية وتعزيز الصادرات والقدرات في البلاد الأفريقية من خلال دعم الكيان الاقتصادي الموحد ومحاربة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي.

دعم مصر لأفريقيا

وأشار وزير خارجية مصر الأسبق، إلى أن مصر وردت لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكذلك لقاحات مضادة لفيروس سي، كما حرص الدكتور مجدي يعقوب على علاج الأفارقة من خلال جولته في القارة السمراء، مبينا أن القارة الأفريقية متضررة من أمور دولية خارجة عن إدارتها ومنها تدخل قوى إقليمية ودولية لنهب خيراتها، ومصر تستطيع أن تكون قائدة للتنمية في هذه القارة، مشيرا إلى أن القمة الأفريقية اليوم ستناقش الاستقرار في الدول الأفريقية بعد تزايد موجات الإرهاب والانقلابات العسكرية، مطالبا بسعي كل الدول لرفع قدرات المواطن الأفريقي وتحسين حياته.