رسميا.. فيكتور جوميز حكما لنهائي إفريقيا وباملاك تيسيما لـ«الفار»
كتب:
حسن مظهر الدسوقي
10:13 م | السبت 21 مايو 2022
فيكتور جوميز
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، طاقم حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي.
وجاء طاقم التحكيم الخاص بمباراة الأهلي والوداد على النحو التالي :
فيكتور جوميز حكم ساحة.
الحكم المساعد الأول: زاخيل ثوسي سيويلا (جنوب إفريقيا)
الحكم المساعد الثاني: سورو باتسوان (ليسوتو).
الحكم الرابع :الأنجولي هيلدر مارتينيز.
حكم فيديو أول: باملاك تيسيما.
الحكم المساعد الأول لتقنية الفيديو: السوداني محمد عبدالله.
الحكم المساعد الثاني لتقنية الفيديو: التونسي هيثم قيراط.
إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.
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