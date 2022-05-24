أكاديمية ناصر تستقبل وفدا من الشخصيات الإعلامية البارزة في إفريقيا

استقبلت أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفدًا لعدد من الشخصيات الإعلامية البارزة فى إفريقيا، وعُقدت على هامش الزيارة جلسة لمناقشة جهود التعاون المصرية مع الدول الإفريقية وتاريخ العلاقات المصرية الإفريقية.

وتضمنت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أن علاقات التعاون مع كافة دول القارة هي من أولى اهتمامات الدولة المصرية، وكذلك أهمية توفير البيئة المناسبة لدعم الإستثمار فى البلدان الإفريقية مع بلورة آليات جديدة تهدف إلى التعاون المثمر والبناء بين دول القارة الإفريقية.

كما تطرقت الجلسة إلى التحديات، التي تواجه القارة الإفريقية واستعرضت العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط مصر والبلدان الإفريقية والتى منها المشروعات الزراعية والمائية والتجمعات الاقتصادية.

وألقى مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات تعمل على زيادة وتقوية أواصر الود والإخاء المتبادل بين أبناء الدول الإفريقية.