وزير التعليم: الرياضة لها دور مهم في معرفة الطفل بالعالم الخارجي

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية أن يرى الشباب العالم لأن ذلك يجعلهم أكثر معرفة بالعالم الخارجي، وأكثر تواصلا مع الآخر، وهذا لا يمكن اكتسابه وتعلمه من خلال الكتب فقط، مشيرًا إلى أنه يتم تعليم الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال أمرين مهمين؛ وهما أن يعرف الطفل من هو ومن هي عائلته، والعالم الذي يحيط به، وبذلك يكون لدينا جيل جديد يتم إعداده للقدرة على التواصل مع الآخر والرياضة بالتأكيد يكون لها دور مهم في المساهمة في تحقيق ذلك.

تنظيم مصر لبطولة العالم المدرسية لكرة اليد

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم، اليوم، مع لوران باترينكا رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، وأوليفر جيرالد رئيس الاتحاد الفرنسي للرياضة المدرسية؛ لبحث ترتيبات تنظيم مصر لبطولة العالم المدرسية لكرة اليد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

حضر الاجتماع الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعادل رمزى رئيس Black Light Solution.

ورحب شوقي، بالحضور، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وخاصةً بمراحل التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، من أجل تحقيق دفعة للرياضة المدرسية، حيث أن الوزارة تعمل على تقديم العديد من المساهمات، من خلال المشاركة في العديد من المسابقات وتحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف الوزير، أن الأنشطة الرياضية الخاصة بطلاب المدارس تتم على المستوى المحلي والدولي، حرصًا من الوزارة على تنمية وبناء قدرات الطلاب ورعاية الموهوبين منهم لاستعدادهم للمنافسة على المستوى المحلي والعالمي.

كما أعرب لوران باترنكا، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، عن سعادته بزيارة مصر لأنها هي الأولى له، معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر وعلى الاهتمام القائم بالرياضة المدرسية، والاهتمام بتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة في المدارس.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، على التطلع للتعاون المستمر من خلال التبادل الطلابي في مختلف الأنشطة المدرسية من خلال التعاون بين الوزارة والاتحاد الدولي للرياضة المدرسية، في إطار عقد بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الفرنسي للرياضة المدرسية.

وأضافت أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات للأنشطة المدرسية العام الماضي، مؤكدة أنه طبقًا لرؤية الرئيس وتوجيهاته الدائمة بالاهتمام بالرياضة المدرسية فكان ذلك الدافع للاهتمام بطلاب المدارس وخلق البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتنمية مواهبهم وإشراكهم فى البطولات العربية والأفريقية والدولية، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.

دمج التعليم بالرياضة

وأكد أوليفر جيرالد، الأهمية الكبرى لدمج التعليم بالرياضة، فالرياضة في الأساس لإعداد الأطفال بدنيًا وجسمانيًا، مشيرًا إلى أن الرياضة تساعد بشكل كبير في تبادل الثقافات على مستوى العالم.

وقال عادل رمزي، إننا لدينا العديد من المشروعات، ويأتى على رأسها الاستثمار في الشباب، معربًا عن فخره بالتطور الذي لاحظه بمصر في هذه المرحلة.