طرق التسجيل بالدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

أعلن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة عن فتح باب التقديم لدفعة جديدة من المتدربين عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف تأهيل الشباب للقيادة وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسئولية الإدارية والمجتمعية في الدولة، من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العملي والعلمي واختبار قدراتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة.

شروط الالتحاق بالدفعة الجديدة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

ووضعت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وهى على النحو التالي:

- على المتقدم أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي.

- أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 30 عاماً عند التقديم.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك (لم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف).

مدة البرامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

ووفقا للأكاديمية فإن المدة المقررة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة 8 أشهر فقط.

كيفية الالتحاق بالدفعة الجديدة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

- يتم الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية على شبكة الإنترنت واختيار تبويب البرامج التدريبية، ومنها يتم اختيار المدرسة الرئاسية للقيادة ومنها يتم اختيار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

- يتم النزول أسفل الصفحة ومراجعة الشروط السابقة واختيار سجل الآن من هنــــا.

- يتم ملأ البيانات المطلوبة ويجب مراجعتها لضمان نجاح عملية التسجيل في الدفعة الجديدة، ومن بينها الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات المطلوبة.

- كما يرجى ملاحظة أنه بعد التقديم، يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم اتباع الخطوات لإكمال عملية التسجيل.

وكان قد تم إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي عام 2016 بالتزامن مع عام الشباب بمبادرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم تخريج ثلاث دفعات من البرنامج الرئاسي حتى الآن.