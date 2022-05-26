نادر أبو الليف يدخل العناية المركزة بعد أزمة صحية مفاجئة

تعرض المطرب نادر أبو الليف لأزمة صحية مفاجئة، استدعت احتجازه داخل غرفة العناية المركزة، بأحد مستشفيات الإسكندرية.

وقال مصدر من داخل مسرحية «عنبر 7»، التي يشارك نادر أبو الليف فيها، إن الأخير أصيب بأزمة تنفسية، نتيجة ضعف عضلة قلبه، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات، وقرر الأطباء إيداعه غرفة العناية المركزة لحين تحسن حالته.

زوجة أبو الليف ترافقه داخل المستشفي

وأشار المصدر إلى أن زوجة أبو الليف وصناع المسرحية متواجدين معه بالمستشفى، ومن المقرر أن يغادرها عقب الاطمئنان عليه بشكل نهائي.

أزمة قلبية تصيب أبو الليف منذ فترة

ولم تكن الأزمة الصحية للمطرب نادر أبو الليف هي الأولي من نوعها؛ إذ سبق وأصيب بأزمة قلبية استدعت احتجازه داخل أحد المستشفيات منذ فترة، وعلق عليها حينها بقوله: «واضح إن قلبي حب يتدلع عليا شويتين، بس الحمد لله أنا كويس، وبشكر كل واحد سأل عليا في الأزمة دي».